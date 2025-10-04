Parma-Lecce 0-1 Bari-Padova 2-1 Atalanta U23-Foggia 1-1 Calcio | stasera Barletta-Pompei

Calcio, serie A: il campionato del Lecce sembra essere finalmente iniziato. Dopo il pareggio con il Bologna nel turno scorso, oggi i salentini hanno vinto a Parma. Gol del successo pugliese al 38? del primo tempo siglato da Sottil. In classifica, Lecce a quota 5 punti. Anche il Bari ha mosso la classifica, in questo caso nel campionato di serie B e comunque rimanendo nelle zone pericolose, con 6 punti. I biancorossi hanno vinto 2-1 con il Padova. Erano passati in vantaggio i veneti con Bortolussi ad inizio ripresa, rete del pareggio su rigore a venti minuti dalla fine con Moncini. Sul finale Cerri ha siglato la rete della vittoria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Parma-Lecce 0-1, Bari-Padova 2-1, Atalanta U23-Foggia 1-1