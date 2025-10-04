Parma-Lecce 0-1 Bari-Padova 2-1 Atalanta U23-Foggia 1-1 Calcio | stasera Barletta-Pompei
Calcio, serie A: il campionato del Lecce sembra essere finalmente iniziato. Dopo il pareggio con il Bologna nel turno scorso, oggi i salentini hanno vinto a Parma. Gol del successo pugliese al 38? del primo tempo siglato da Sottil. In classifica, Lecce a quota 5 punti. Anche il Bari ha mosso la classifica, in questo caso nel campionato di serie B e comunque rimanendo nelle zone pericolose, con 6 punti. I biancorossi hanno vinto 2-1 con il Padova. Erano passati in vantaggio i veneti con Bortolussi ad inizio ripresa, rete del pareggio su rigore a venti minuti dalla fine con Moncini. Sul finale Cerri ha siglato la rete della vittoria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: parma - lecce
Il Prosciutto di Parma a Piano City Lecce
Cagliari, fiducia ritrovata dopo il successo sul Parma: ora c’è il Lecce e Pavoletti…
Aurora è scomparsa a Lecce, l’appello della mamma: “Ha 12 anni, forse è a Parma, Bolzano o Isernia”
Parma-Lecce, le formazioni ufficiali: Cutrone-Pellegrino dal 1', Camarda in panchina - X Vai su X
Arrivate anche le formazioni ufficiali per Parma-Lecce Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Parma-Lecce 0-1 Serie A 2025/2026: Parma-Lecce 0-1 All'intervallo - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive
Serie A, in campo Parma-Lecce 0-1 e Lazio-Torino 2-2, Inter nel pomeriggio contro la Cremonese - 0 sul Parma al termine del primo tempo del match valido per la sesta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Tardini' della città emilia ... Scrive msn.com