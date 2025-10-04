paris fashion week prima iniziativa della fondazione yohan serfaty

Entra nel vivo l’azione della Fondazione Yohan Serfaty. Dedicata allo stilista scomparso nel 2013, che ha dato vita all’etichetta eponima nonché al marchio indie parigino YProject, l’istituzione è stata creata da Nathalie Serfaty insieme all’imprenditore e brand strategist Dan Silva. Oggi, infatti, presso lo store VSP di 19 rue Debelleyme, saranno venduti 300 modelli d’archivio, in taglie comprese tra XS e M, con prezzi dai 50 ai 2 mila euro. Tutti provenienti dalla collezione di Serfaty e dalla prima fase di YProject, i capi, protettivi e vulnerabili al tempo stesso, riflettono perfettamente l’identità del brand indie francese, che ha chiuso le attività a gennaio 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it

