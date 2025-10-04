"La democrazia in Italia sta benissimo e l'abbiamo visto nelle piazze". Gianluigi Paragone nel giorno della grande manifestazione ProPal, sfociata in violenze di piazza, ribalta i teoremi della sinistra che ciancia di derive autoritarie. "Abbiamo delle forze dell'ordine che sono altamente professionali e ancora con grandissima professionalità stanno affrontando dei veri e propri guerriglieri dell'antisistema", dice il giornalista ed ex parlamentare a 4 di sera, su Ret 4. I black block sono stati "espulsi dal corteo, ma attenzione: quella roba lì c'è e lo dico perché quando sottovalutiamo la narrazione dei centri sociali noi rischiamo di non capire i punti di saldatura con il mondo antagonista", continua Paragone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paragone sbugiarda la sinistra: "E parlano del pericolo fascista"