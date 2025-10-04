Papa Leone XIV firma esortazione apostolica Dilexi te | sarà presentata il 9 ottobre
Questa mattina, presso la biblioteca privata del Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV ha firmato l’esortazione apostolica “Dilexi te”, alla presenza dell’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della segreteria di Stato. Il documento, che è il primo di Papa Leone, verrà presentato il prossimo 9 ottobre, alle 11:30. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
