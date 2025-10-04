Papa Leone nel giorno di San Francesco | Preghiamo per Chiesa che non serva il denaro

Lidentita.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firmato il primo atto pontificale: l'esortazione apostolica Dilexi Te. L'esempio di Santa Chiara L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

papa leone nel giorno di san francesco preghiamo per chiesa che non serva il denaro

© Lidentita.it - Papa Leone nel giorno di San Francesco: “Preghiamo per Chiesa che non serva il denaro”

In questa notizia si parla di: papa - leone

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

papa leone giorno sanPapa Leone firma l’Esortazione Apostolica “Dilexi te”. Sarà presentata il 9 ottobre - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Lo riporta ilnuovoterraglio.it

Papa Leone XIV firma esortazione apostolica "Dilexi te": sarà presentata il 9 ottobre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV firma esortazione apostolica 'Dilexi te': sarà presentata il 9 ottobre ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Giorno San