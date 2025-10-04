Papa Leone firma la sua prima esortazione apostolica | Dilexi te dedicata al tema dei poveri

Il documento sarà presentato ufficialmente il 9 ottobre: è probabile che nel testo ci sia anche qualche passaggio sulle guerre e sulla crisi climatica. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Papa Leone firma la sua prima esortazione apostolica: “Dilexi te”, dedicata al tema dei poveri

Papa Leone firma la sua prima Esortazione Apostolica “Dilexi te” - Il 4 ottobre 2025, alle 08:30, nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, Papa Leone ha firmato la sua prima Esortazione Apostolica intitolata “Dilexi te”. Come scrive msn.com

Papa Leone XIV firma prima esortazione apostolica: "Dilexi te" - Nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco d’Assisi, il Papa ha firmato il documento, dal titolo "Ti ho amato", che sarà presentato nella Sala Stampa della Santa Sede il 9 ottobre ... Riporta msn.com