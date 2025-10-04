Papa fascista di merda Meloni | Indegno oltraggiata la memoria di un costruttore di pace

Un atto indegno. Così la premier Giorgia Meloni definisce l’oltraggio alla statua di Papa Giovanni II, in piazza dei Cinquecento, a Roma, a firma dei manifestanti pro Pal in marcia, pronti a mettere a ferro e fuoco mezza Italia. Meloni: oltraggiata la memoria di un uomo costruttore di pace. “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di merda’ e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore”. È la dichiarazione della presidente del Consiglio diffusa da Palazzo Chigi alla notizia dell’oltraggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Papa, fascista di merda”, Meloni: “Indegno, oltraggiata la memoria di un costruttore di pace”

In questa notizia si parla di: papa - fascista

“Per colpire mia figlia hanno detto pure che ero un picchiatore fascista”: il papà di Beatrice Venezi contro la casta rossa

Roma, imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II con falce e martello e la scritta ‘fascista’

L’antipasto del corteo “pacifista” pro Gaza? Imbrattata con falce e martello la statua di Papa Wojtyla a Roma: “Fascista di m…”

Imbrattata la statua di Papa Wojtyla a Roma con la scritta 'fascista di m...'. Davanti alla stazione Termini. La premier Meloni: "Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia". #ANSA - X Vai su X

Gaza, proteste a Roma: imbrattata statua papa Giovanni Paolo II a Termini - facebook.com Vai su Facebook

Imbrattata la statua di Papa Wojtyla a Roma con la scritta «fascista di me**a». Giorgia Meloni: «Atto indegno» - «A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo «fascista di merda» e disegnando una falce e martello. Scrive corriereadriatico.it

Imbrattata la statua papa Wojtyla, Meloni: "Atto indegno" - «A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo «fascista di merda» e disegnando una falce e martello. Da gazzettadiparma.it