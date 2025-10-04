Paolo Conte grave incidente per il pilota al Mugello | intubato e trasportato in ospedale
(Adnkronos) – Il pilota Paolo Conte ha subito un grave incidente in pista al Mugello durante gara-1 della categoria sport bike, valida per il campionato italiano velocità di motociclismo (Civ). Il ventenne casertano del team Chiodo Moto racing si è scontrato con un altro pilota all'uscita della curva Bucine, l'ultima prima del traguardo. Conte è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Paolo Conte, grave incidente grave al Mugello: il pilota 21enne intubato e trasportato al Careggi di Firenze - Grave incidente in pista al Mugello, per il pilota di moto Paolo Conte, 21 anni della pronvicia di Caserta, mentre era in gara con le Sport Bike al Campionato italiano velocità ... Come scrive msn.com
Autodromo del Mugello, grave incidente a un giovane motociclista - Davide Conte è caduto nella gara del Campionato italiano velocità di motociclismo delle Sport Bike. Si legge su msn.com