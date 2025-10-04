Paola Egonu a InterTV svela i dettagli dell’incontro con Lautaro | Ecco che cosa mi ha detto il capitano

Inter News 24 Paola Egonu a InterTV ha svelato i dettagli dell’incontro con Lautaro Martinez: «Ecco che cosa mi ha detto il capitano». Paola Egonu, una delle stelle della pallavolo italiana e tifosa dell’ Inter, ha parlato nel pre-partita di Inter- Cremonese, ultimo incontro al Meazza prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Intervistata ai microfoni di InterTV, l’atleta ha condiviso le sue emozioni riguardo all’opportunità di essere presente allo stadio e della sua connessione con la squadra. PAROLE – «Emozione unica di dialogo e di emozioni uniche, ho tanto da imparare. Cosa ci siamo detti con Lautaro Martinez? Cose nostre. 🔗 Leggi su Internews24.com

