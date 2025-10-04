Paola Egonu a InterTV svela i dettagli dell’incontro con Lautaro | Ecco che cosa mi ha detto il capitano
Inter News 24 Paola Egonu a InterTV ha svelato i dettagli dell’incontro con Lautaro Martinez: «Ecco che cosa mi ha detto il capitano». Paola Egonu, una delle stelle della pallavolo italiana e tifosa dell’ Inter, ha parlato nel pre-partita di Inter- Cremonese, ultimo incontro al Meazza prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Intervistata ai microfoni di InterTV, l’atleta ha condiviso le sue emozioni riguardo all’opportunità di essere presente allo stadio e della sua connessione con la squadra. PAROLE – «Emozione unica di dialogo e di emozioni uniche, ho tanto da imparare. Cosa ci siamo detti con Lautaro Martinez? Cose nostre. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: paola - egonu
Pagelle Italia-USA 3-0 volley femminile: l’evoluzione di Paola Egonu; in banda i problemi maggiori
Paola Egonu sostituita da Ekaterina Antropova: il punteggio esatto nella finale di Nations League
Ekaterina Antropova: “Non capisco l’enfasi sull’abbraccio con Paola Egonu, che intendete dire?”
Paola Egonu alla Pinetina per incontrare Lautaro Martinez: «Dopo il Mondiale, ho realizzato un altro sogno» - X Vai su X
Paola Egonu con Lautaro Martinez, la coppia che non ti aspetti: lo scambio di maglie ad Appiano Gentile - facebook.com Vai su Facebook
Paola Egonu a InterTV: “Cosa ci siamo detti con Lautaro? Cose nostre. Ecco cosa…” - Sesto turno di campionato, l'Inter riceve al Meazza la Cremonese prima della pausa per gli impegni delle nazionali ... Si legge su msn.com
Paola Egonu ad Appiano Gentile: incontro con Lautaro per "imparare" a fare il capitano - Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell'Inter": Paola Egonu,. Lo riporta tuttomercatoweb.com