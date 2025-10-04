Paola Egonu a InterTV svela i dettagli dell’incontro con Lautaro | Ecco che cosa mi ha detto il capitano

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Paola Egonu a InterTV ha svelato i dettagli dellincontro con Lautaro Martinez: «Ecco che cosa mi ha detto il capitano». Paola Egonu, una delle stelle della pallavolo italiana e tifosa dell’ Inter, ha parlato nel pre-partita di Inter- Cremonese, ultimo incontro al Meazza prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Intervistata ai microfoni di InterTV, l’atleta ha condiviso le sue emozioni riguardo all’opportunità di essere presente allo stadio e della sua connessione con la squadra. PAROLE – «Emozione unica di dialogo e di emozioni uniche, ho tanto da imparare. Cosa ci siamo detti con Lautaro Martinez? Cose nostre. 🔗 Leggi su Internews24.com

paola egonu a intertv svela i dettagli dell8217incontro con lautaro ecco che cosa mi ha detto il capitano

© Internews24.com - Paola Egonu a InterTV svela i dettagli dell’incontro con Lautaro: «Ecco che cosa mi ha detto il capitano»

In questa notizia si parla di: paola - egonu

Pagelle Italia-USA 3-0 volley femminile: l’evoluzione di Paola Egonu; in banda i problemi maggiori

Paola Egonu sostituita da Ekaterina Antropova: il punteggio esatto nella finale di Nations League

Ekaterina Antropova: “Non capisco l’enfasi sull’abbraccio con Paola Egonu, che intendete dire?”

Paola Egonu a InterTV: “Cosa ci siamo detti con Lautaro? Cose nostre. Ecco cosa…” - Sesto turno di campionato, l'Inter riceve al Meazza la Cremonese prima della pausa per gli impegni delle nazionali ... Si legge su msn.com

paola egonu intertv svelaPaola Egonu ad Appiano Gentile: incontro con Lautaro per "imparare" a fare il capitano - Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell'Inter": Paola Egonu,. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Paola Egonu Intertv Svela