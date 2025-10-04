Comincerà all’insegna del pane la Fiera di ottobre, in programma dal 10 al 14 ottobre tra piazza Garibaldi e i contenitori culturali sparsi sul territorio. Non a caso, la metafora che ha voluto utilizzare ieri il sindaco Simone Saletti, in fase di presentazione, è stata quella di un evento “diffuso”. Forse mai come quest’anno, visto che domenica 12 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato all’impresa del territorio di “ Bondeno che Lavora ”, ci sarà addirittura un videocollegamento da Washington. Simone Saletti si è rivolto direttamente alle associazioni: "Avete permesso di fare evolvere quella che era l’antica campionaria del territorio e la fiera del bestiame, che oggi è diventata un evento di associazioni, che ha nel pane il suo elemento centrale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pane, cultura ed economia. Una Fiera dedicata a più settori: "Un evento per associazioni"