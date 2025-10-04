Panathlon carte etiche consegnate alla Canottieri Lario | premiati Comuni e società del territorio

Quicomo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cornice del lago e la sala della Canottieri Lario hanno ospitato la cerimonia annuale di consegna delle carte etiche per lo sport del Panathlon. Un appuntamento che il club comasco dedica a chi, sul territorio, promuove ogni giorno fair play, inclusione e rispetto, dentro e fuori dal campo.A. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: panathlon - carte

Cerca Video su questo argomento: Panathlon Carte Etiche Consegnate