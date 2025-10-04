Pampa Sosa difende De Bruyne e McTominay | Critiche da cercatori di likes

Forzazzurri.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione A Tutto Napoli su Tele A, l’ex attaccante azzurro e . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

pampa sosa difende de bruyne e mctominay critiche da cercatori di likes

© Forzazzurri.net - Pampa Sosa difende De Bruyne e McTominay: “Critiche da cercatori di likes”

In questa notizia si parla di: pampa - sosa

pampa sosa difende dePampa Sosa difende De Bruyne e McTominay: “Critiche da cercatori di likes” - Pampa Sosa difende De Bruyne e McTominay: “Critiche da cercatori di likes” Durante la trasmissione A Tutto Napoli su Tele A, l’ex attaccante azzurro e ... Segnala forzazzurri.net

Sosa difende Lukaku: "Il Napoli gioca troppo palla addosso a lui e Hien è forte nei duelli" - Roberto "Pampa" Sosa, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha commentato ai microfoni di Tele A le prestazioni degli azzurri, sconfitti 3- Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pampa Sosa Difende De