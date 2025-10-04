Pallanuoto Trieste batte anche il Montpellier ed è ad un passo dai gironi di Euro Cup
Trieste vince ancora nelle qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: gli alabardati nella seconda giornata del Girone B, in corso a Montpellier, in Francia, superano i padroni di casa transalpini con il netto score di 23-13 e si issano al comando in solitaria, anche in virtù della vittoria ai tiri di rigore dei serbi della Stella Rossa, che superano gli ellenici del Vouliagmeni per 17-16 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari. Per accedere alla fase a gironi dell’Euro Cup i giuliani domani dovranno evitare la sconfitta nei tempi regolamentari contro la formazione greca o, in caso contrario, sperare di non essere la peggiore delle squadre seconde classificate nei quattro raggruppamenti delle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
