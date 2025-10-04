Pallanuoto Serie A1 2025-2026 | Pro Recco Brescia e Savona vincono all’esordio in campionato
Si apre la regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella prima giornata vittorie esterne di Pro Recco, Quinto, Posillipo e Telimar, mentre vincono tra le mura amiche Savona e Brescia. Posticipato a mercoledì il match tra Trieste, impegnata nelle qualificazioni di Euro Cup, e De Akker. Larga vittoria interna del Savona, che liquida la Florentia con un nettissimo 22-4, mentre la Pro Recco passa a Salerno con un perentorio 8-22. Vittorie senza patemi per il Brescia, che regola il Napoli per 18-8, e per il Quinto, che passa a Siracusa, in casa dell’ Ortigia, per 5-15. Grande lotta, invece, nei match che hanno visto coinvolte le squadre capitoline, entrambe però sconfitte in casa: l’ Olympic Roma lotta ma cede al Posillipo con il punteggio di 10-13, mentre la Roma Vis Nova viene piegata dal Telimar con lo score di 12-14. 🔗 Leggi su Oasport.it
