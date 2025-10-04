Pallanuoto la Canottieri comincia col botto | vittoria in terra capitolina

Tempo di lettura: 3 minuti Inizia con una vittoria il campionato della RanieriImpiantistica C.N.Posillipo che supera in trasferta per 13-10  la Training Academy Olympic Roma, nella gara valevole per la prima giornata del Campionato di Serie A1. La squadra di Mister Porzio conduce la gara fin dall’inizio, conquistando cosi i primi tre punti in classifica. Il primo gol della partita è di Radovic, in controfuga, De Robertis pareggia in superiorità, Renzuto segna due reti consecutive, portando la Ranieri Impiantistica sull’1-3. Continua il buon momento rossoverde con Valle che sigla l’1-4. Nel finale del parziale Stahor accorcia le distanze ma Zeno Bertoli concretizza la superiorità per il 2-5 al primo intervallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

