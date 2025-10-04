Pallanuoto femminile Serie A1 2025-2026 | risultati e classifica della prima gioranta SIS Roma e Orizzonte a valanga
Si apre oggi il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile 2025-2026. Pronostici tutti rispettati nella prima giornata: vincono infatti le compagini più attese in chiave playoff. Tutto facile per L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma che vanno a valanga su Civitavecchia e Brizz, bene anche Rapallo, Plebiscito e Trieste. Serie A1 femminile – 1ª giornata AGN Energia Bogliasco 1951-Rapallo Pallanuoto 7-18 Smile Cosenza Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 9-15 L’Ekipe Orizzonte-Nautilus Civitavecchia 26-4 SIS Roma-Brizz Nuoto 24-6 Iren Tauride Luca Locatelli Genova-CS Plebiscito Padova 3-17 CLASSIFICA L’Ekipe Orizzonte 3 SIS Roma 3 CS Plebiscito Padova 3 Rapallo Pallanuoto 3 Pallanuoto Trieste 3 Smile Cosenza Pallanuoto 0 AGN Energia Bogliasco 1951 0 Iren Tauride Luca Locatelli Genova 0 Brizz Nuoto 0 Nautilus Civitavecchia 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pallanuoto - femminile
Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming
Diretta Rai Sport Sabato 12 Luglio 2025 Tour de France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile
LIVE Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: esame per il Setterosa che vale la qualificazione
Al via Sabato 4 Ottobre il campionato di serie A1 di pallanuoto femminile, che vedrà partecipare, unica calabrese, una Smile Cosenza Pallanuoto, radicalmente cambiata, a partire dalla guida tecnica affidata a Gaetano Occhione. Il “sette” cosentino debutterà i - facebook.com Vai su Facebook
Serie A1 pallanuoto femminile, al via la stagione 2025/26. Chi ferma la corsa dell’Ekipé Orizzonte? - Si riparte da una domanda che negli ultimi anni non ha mai trovato soluzione: chi riuscirà a fermare la corsa dell'Ekipé Orizzonte? oasport.it scrive
A1 F. L’Ekipe con la neopromossa Nautilus, ok Rapallo e Trieste - Al via la 42esima edizione femminile di serie A1 con le novità regolamentari recepite da World Aquatics. Lo riporta federnuoto.it