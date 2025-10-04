Si apre oggi il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile 2025-2026. Pronostici tutti rispettati nella prima giornata: vincono infatti le compagini più attese in chiave playoff. Tutto facile per L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma che vanno a valanga su Civitavecchia e Brizz, bene anche Rapallo, Plebiscito e Trieste. Serie A1 femminile – 1ª giornata AGN Energia Bogliasco 1951-Rapallo Pallanuoto 7-18 Smile Cosenza Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 9-15 L’Ekipe Orizzonte-Nautilus Civitavecchia 26-4 SIS Roma-Brizz Nuoto 24-6 Iren Tauride Luca Locatelli Genova-CS Plebiscito Padova 3-17 CLASSIFICA L’Ekipe Orizzonte 3 SIS Roma 3 CS Plebiscito Padova 3 Rapallo Pallanuoto 3 Pallanuoto Trieste 3 Smile Cosenza Pallanuoto 0 AGN Energia Bogliasco 1951 0 Iren Tauride Luca Locatelli Genova 0 Brizz Nuoto 0 Nautilus Civitavecchia 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: risultati e classifica della prima gioranta. SIS Roma e Orizzonte a valanga