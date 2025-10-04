Pallanuoto dolce esordio per il Telimar a Monterotondo | Roma Vis Nova battuta 12-14

Buona la prima per il Telimar, che allo Stadio del nuoto di Monterotondo batte la Roma Vis Nova per 12-14. Ritmi altissimi, diverse doppie espulsioni temporanee fischiate fin dai primi minuti del match. Grazie alle nuove regole introdotte per questa stagione, il gioco è ancor più spettacolare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: pallanuoto - dolce

Le parole di Vincenzo Dolce al termine della partita di ieri sera contro @vouliagmeninauticalclub #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto #Vizilabda - facebook.com Vai su Facebook

Pallanuoto, dolce esordio per il Telimar a Monterotondo: Roma Vis Nova battuta 12-14 - La prima frazione è stata abbastanza equilibrata, ma la squadra allenata da Baldineti ha iniziato a scavare il solco nel secondo quarto portandosi diverse volte sul +2 e chiudendo sul +3 a metà match. palermotoday.it scrive

Al via la stagione di A1, il Telimar esordisce a Monterotondo contro la Roma Vis Nova - Il club dell’Addaura si presenta ai nastri di partenza con una rosa rinnovata e ambiziosa. Scrive palermotoday.it