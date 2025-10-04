Pallamano Serie A1 | Casalgrande ferma Cassano Magnago nella quarta giornata

Casalgrande ferma Cassano Magnago nella quarta giornata di Seria A1 202526. Sirio Toyota Teramo ottiene invece due importanti punti, mentre finisce sul 28 pari il ‘match-salvezza’ tra Cellini Padova e Germancar Nuoro. La notizia del giorno è data dalla sconfitta di Cassano Magnago che fuori casa ha dovuto alzare bandiera bianca contro Casalgrande Padana. Le reggiane celebrano invece il loro primo successo in regular season, il duello al Pala Keope è terminato 30 a 22. Teramo ottiene il quarto punto in stagione imponendosi per 25-34 in casa di Ferrara. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione di Mattia Melis dopo aver perso contro Cellini Padova, équipe che ha completato sul 28 pari l’importantissimo incontro contro Nuoro. 🔗 Leggi su Oasport.it

