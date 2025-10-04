Pallacanestro Reggiana Priftis è curioso di vedere i suoi | Gli esordi sono sempre strani

"Siamo molto felici di iniziare il nuovo campionato" – queste le prime parole di Priftis in vista del debutto di domani, con Udine - gli esordi sono sempre un po’ strani e particolari, ma abbiamo tutti grande curiosità di capire a che punto siamo noi e i nostri avversari. Udine ha un roster abbastanza completo e hanno fatto una preseason molto buona sia come prestazioni che come risultati: dovremo essere duri in difesa fin dall’inizio del match per non concedere canestri facili". Il team friulano ha nel play Hickey il leader tecnico, ma gli ha messo alle spalle anche un solido gruppo di italiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net