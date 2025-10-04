Palio prime mosse San Bernardino conferma Sanna
La Contrada San Bernardino guarda già al futuro e annuncia i suoi protagonisti per il Palio di Legnano 2026. Domenica 28 settembre è arrivata la conferma ufficiale: sarà ancora Gavino Sanna il fantino che indosserà la giubba biancorossa nella grande corsa in onore di San Magno. La decisione porta la firma del capitano Riccardo Colombo, che ha scelto la via della continuità dopo il lavoro svolto con Sanna nel Palio 2025. Una scelta dettata non solo dall’esperienza del fantino, ma anche dal rapporto solido costruito con la Contrada. "Abbiamo riconosciuto in Gavino impegno, professionalità e un legame autentico con i nostri colori – spiegano da San Bernardino – qualità fondamentali per affrontare con determinazione l’edizione 2026". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: palio - prime
IL PALIO È INIZIATO! Ieri sera la presentazione dell'evento 2025, la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco, e le prime gare del gioco del pallone! La manifestazione è già entrata nel vivo e noi siamo entusiasti!! - facebook.com Vai su Facebook
Palio, prime mosse. San Bernardino conferma Sanna - La Contrada San Bernardino guarda già al futuro e annuncia i suoi protagonisti per il Palio di Legnano 2026. Lo riporta ilgiorno.it
San Michele, le rifiniture e l’attesa. Nuove regole per il Palio dei ciuchi - Mancano ancora due settimane alla festa di San Michele a Carmignano ma la macchina organizzativa è già in movimento. Secondo lanazione.it