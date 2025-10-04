La Contrada San Bernardino guarda già al futuro e annuncia i suoi protagonisti per il Palio di Legnano 2026. Domenica 28 settembre è arrivata la conferma ufficiale: sarà ancora Gavino Sanna il fantino che indosserà la giubba biancorossa nella grande corsa in onore di San Magno. La decisione porta la firma del capitano Riccardo Colombo, che ha scelto la via della continuità dopo il lavoro svolto con Sanna nel Palio 2025. Una scelta dettata non solo dall’esperienza del fantino, ma anche dal rapporto solido costruito con la Contrada. "Abbiamo riconosciuto in Gavino impegno, professionalità e un legame autentico con i nostri colori – spiegano da San Bernardino – qualità fondamentali per affrontare con determinazione l’edizione 2026". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Palio, prime mosse. San Bernardino conferma Sanna