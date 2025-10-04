PALINSESTI 12-18 OTTOBRE 2025 | GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 12 al 18 ottobre 2025 Rai1 D: Balene: Amiche per Sempre (44) 1ªTv L: Blanca 3 (36) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano (1015) R M: Il Commissario Montalbano (1115) R G: La Ricetta della Felicità (44) 1ªTv V: Tale e Quale Show (48) S: Ballando con le Stelle (413) Canale 5 D: La Notte nel Cuore 1ªTv L: Grande Fratello M: La Notte nel Cuore 1ªTv M: This is Me new G: Io Canto Family V: Tradimento 1ªTv S: Tu Sì Que Vales (411) Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai2 D: N.C.I.S. + NCIS Origins (1622) 1ªTv L: M: Freeze (56) M: Occhi di Gatto (44) 1ªTv G: Ore 14 Sera V: S: Italia 1 D: Le Iene L: I Mercenari 4 1ªTv M: M: G: V: S: L’Era Glaciale 4: Continenti alla Deriva Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: M: Chi l’ha Visto? G: Attenti al Libro V: FarWest S: Sapiens: Un Solo Pianeta Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: RealPolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione La7 D: L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Lezioni di Mafie G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole IRIS D: Bravehart: Cuore Impavido L: USS Indianapolis M: M: G: V: S: Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Tv8 D: I Delitti del Barlume R L: M: X Factor: Bootcamp M: 4 Ristoranti G: V: Pechino Express 12 (810) 1ªTv free S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Little Big Italy 1ªTv M: M: Comedy Match R G: Sinceramente Persia 1ªTv V: Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Legenda 1°Tv = prima visione 1°Tv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2025 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: palinsesti - ottobre
