Palestina libera il coro dei manifestanti al corteo pro Gaza a Roma – Il video

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 A seguito dell'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla, si sono radunati a Roma migliaia di manifestanti per protestare contro l'azione di Israele. Ecco le immagini della manifestazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

