Palestina in tremila sfilano per le strade di Varese Gli studenti si sdraiano sulle strade traffico in tilt
Varese, 4 ottobre 2025 – Anche Varese è scesa in piazza per la Flotilla. La città giardino ha risposto allo sciopero generale indetto dalla Cgil insieme ai sindacati di base con una partecipazione numerosa. Almeno tremila, in base alle stime diffuse dagli organizzatori, le persone che hanno sfilato in centro, partendo da piazza Monte Grappa per raggiungere in corteo piazza Libertà. Per tutta la durata della mattinata e all’arrivo davanti alla Prefettura sono stati scanditi cori e slogan pro Gaza e a sostegno della missione diretta in Palestina. Le università occupate. Gli studenti per la Flotilla: "Noi, equipaggio di terra" Meloni e Salvini nel mirino . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
