Palermo vittoria di carattere allo Spezia | 2-1 e vetta solitaria
Il Palermo espugna il “Picco” con un prezioso 2-1 e si issa in vetta alla classifica di Serie B. La squadra di Inzaghi soffre ma porta a casa tre punti d’oro, resistendo all’assalto finale dello Spezia anche dopo l’autogol beffa di Giovane che riapre i giochi all’89’. Scelta a sorpresa di Pippo Inzaghi, che si affida a Pohjanpalo come terminale offensivo, relegando Brunori tra le riserve. A supporto del finlandese Le Douaron e Palumbo. D’Angelo risponde con la coppia Lapadula-Soleri in attacco, mentre Esposito dirige le operazioni a centrocampo. Primo tempo: Palermo avanti con Pohjanpalo. La partita si accende subito con il Palermo più propositivo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: palermo - vittoria
Palermo 0-3 Manchester City-Rapporto, risultato e gol come brezza laterale di Pep Guardiola per la vittoria pre-stagionale
Palermo, vittoria di misura in amichevole col Bra: decide un gol di Di Francesco
Palermo, altra vittoria nell’ultimo test in ritiro: successo per 3-2 contro l’Annecy
Vittoria Assicurazioni Palermo - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria in laguna Agganciato il Palermo in vetta Fa festa il Cesena #VeneziaCesena #SerieBKT #DAZN - X Vai su X
LIVE Spezia-Palermo 0-0 Serie B 2025/2026: Inizio Primo Tempo Spezia-Palermo - Palermo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it
Spezia-Palermo, segui la diretta - La Spezia, 4 ottobre 2025 – Seguite qui la diretta della sfida tra Spezia e Palermo per il campionato di Serie B. Si legge su lanazione.it