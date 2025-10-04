Palermo momentaneamente in vetta Inzaghi è felice | Squadra straordinaria grande personalità in campo
Tre punti pesantissimi che consegnano la vetta (momentanea) della classifica: il blitz rosanero al Picco di La Spezia (il 2 era atteso da 93 anni), grazie alle reti di Pohjanpalo e Pierozzi, è un successo fondamentale per la squadra di Inzaghi. Il Palermo è capolista per una notte, domani il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - momentaneamente
Cala il sipario al Barbera! Il #Palermo batte il #Bari per 2-0 grazie ai gol di Le Douaron e Gomes. Rosanero momentaneamente soli in vetta alla classifica - facebook.com Vai su Facebook
Il Palermo vola in vetta: vittoria preziosa a La Spezia - Il Palermo conquista una vittoria pesante al Picco, imponendosi sullo Spezia di D’Angelo e portandosi momentaneamente in testa alla classifica di ... Secondo sicilianews24.it
Palermo momentaneamente in vetta. Super Venezia, 3-0 al Frosinone. Monza e Bari vincono in rimonta - Il Padova paga l'inferiorità numerica, l'Avellino crea ma non trova il gol contro il Mantova ... Da msn.com