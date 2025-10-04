Palermo momentaneamente in vetta Inzaghi è felice | Squadra straordinaria grande personalità in campo

Tre punti pesantissimi che consegnano la vetta (momentanea) della classifica: il blitz rosanero al Picco di La Spezia (il 2 era atteso da 93 anni), grazie alle reti di Pohjanpalo e Pierozzi, è un successo fondamentale per la squadra di Inzaghi. Il Palermo è capolista per una notte, domani il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it