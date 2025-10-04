Palermo città d' arte storia e contraddizioni | Le strade sono sporche e i cestini traboccano di rifiuti

Palermo, città d’arte, storia e contraddizioni. Da tempo ormai la città sembra vivere un lento e doloroso abbandono. Strade sporche, servizi ridotti, controlli carenti: un quadro che stride con la bellezza del suo immenso patrimonio artistico. Emblematico il caso dei Quattro Canti, cuore pulsante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - citt

#Palermo I turisti la definiscono “imperdibile”: è lei la città siciliana da vedere almeno una volta nella vita - facebook.com Vai su Facebook

Arte, cultura e relax nel cuore di Palermo: apre Maison Bocum - Un nuovo spazio per la socialità e l’arte, il food e il design, nel centro storico della Palermo più autentica: apre nel cuore dell’antico mercato della Vucciria, in uno dei suoi scorci più suggestivi ... Come scrive exibart.com

Fino al 28 settembre a Palermo il festival “We’re All Outsiders”, tra arte e cultura - Mostra con 35 artisti a Palazzo Drago Ajroldi di Santacolomba, dalla “Fondazione Effetto Arte Ets”, presieduta da Sandro Serradifalco, 10. Riporta msn.com