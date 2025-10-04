Palazzo Seriman Contarini diventerà un polo dell' arte contemporanea
Il complesso immobiliare di Palazzo Contarini Seriman, a Venezia, sarà trasformato nella sede di una fondazione dedicata all'arte contemporanea: lo prevede una delibera approvata in questi giorni dal consiglio comunale, che modifica lo standard urbanistico dell'edificio da “aree per l'istruzione”. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
