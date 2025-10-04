Palazzo San Gregorio Iniziata la messa in sicurezza
PISTOIA Con la consegna del cantiere alla ditta Impresa Cellini srl di Impruneta, avvenuta lo scorso 10 settembre, è ufficialmente iniziata la prima fase dei lavori di restauro e messa in sicurezza di Palazzo San Gregorio, prima fondato come Conservatorio degli Orfani e in anni più recenti sede per lungo tempo della scuola ‘Marconi’. I lavori sono finanziati interamente da Istituti Raggruppati, azienda pubblica che gestisce servizi e progetti per i giovani e le famiglie, per un valore di circa settecentomila euro e prevedono, in prima battuta, il rifacimento totale del tetto e il consolidamento delle facciate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
