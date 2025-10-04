pajola il capitano tra i grandi della v nera

Ci eravamo abituati così bene, a chiamarlo capitan Futuro, che pensare che ora sia effettivamente il capitano della Virtus appare un po’ strano. Stiamo parlando, la avrete capito, di Alessandro Pajola, anconitano di nascita, ma ormai bolognese d’adozione perché, arrivato all’ombra delle Due Torri giovanissimo, Pajo ha fatto tutta la trafila. Prima nelle giovanili, poi l’esordio in prima squadra. Così tanto bianconero da aver messo insieme, in tutti questi anni, più di cinquecento presenze. Davanti a lui ci sono solo tre autentiche leggende bianconere, Augusto Binelli, Roberto Brunamonti e Renato Villalta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

