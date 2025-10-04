Pajola Il capitano tra i grandi della V nera
Ci eravamo abituati così bene, a chiamarlo capitan Futuro, che pensare che ora sia effettivamente il capitano della Virtus appare un po’ strano. Stiamo parlando, la avrete capito, di Alessandro Pajola, anconitano di nascita, ma ormai bolognese d’adozione perché, arrivato all’ombra delle Due Torri giovanissimo, Pajo ha fatto tutta la trafila. Prima nelle giovanili, poi l’esordio in prima squadra. Così tanto bianconero da aver messo insieme, in tutti questi anni, più di cinquecento presenze. Davanti a lui ci sono solo tre autentiche leggende bianconere, Augusto Binelli, Roberto Brunamonti e Renato Villalta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pajola - capitano
Il passaggio. Il nuovo capitano è Pajola, Belinelli un ruolo nel club
Nuova missione Virtus, blindare Pajola. Il capitano legato alla V nera fino al 2026
ricomincia oggi l' EuroLeague di pallacanestro,stasera a Bologna la Virtus Bologna incontra il Real Madrid Basket,Paladozza ore 20.45nella foto il Capitano della Virtus Alessandro Pajola - facebook.com Vai su Facebook
PAJO ©? "Essere capitano è un grandissimo onore, grandissima responsabilità. Dieci anni fa non l'avrei mai detto. Orgoglio, onore, ma anche un impegno importante, portiamo la maglia di un club che ha fatto la storia in Italia e in Europa" - X Vai su X
Il passaggio. Il nuovo capitano è Pajola, Belinelli un ruolo nel club - Belinelli ormai è l’ex capitano – dice a margine della conferenza Massimo Zanetti –. Si legge su ilrestodelcarlino.it