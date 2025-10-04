I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la prima giornata Serie A Women: pagelle Sassuolo Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della prima giornata di Serie A Women: pagelle Sassuolo Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Non fa parate degne di questo nome Kullberg 6.5 – Arrembante, le migliori occasioni nascono da due sue sortite offensive Calligaris 6.5 – Sorpresa a inizio match da Clelland, poi la limita bene e si spende in due ottime diagonali Cascarino 5 – Alla prima dall’inizio post infortunio: ancora in rodaggio. Prova a dare verticalità alla manovra, senza riuscirci per imprecisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Sassuolo Juventus Women: Kullberg la migliore, Brighton intestardita VOTI