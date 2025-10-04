di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Cremonese: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui Inter Cremonese, risultato finale di 4 a 1 nel match valevole per il 6° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. L’Inter di Cristian Chivu ha dominato la Cremonese con un perentorio 4-1 a San Siro. La squadra nerazzurra è scesa in campo con grande intensità, mettendo subito sotto pressione gli avversari e macinando occasioni grazie a una ri-aggressione alta che non ha lasciato respiro alla difesa grigiorossa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Inter Cremonese: Bonny incanta, Barella sale in cattedra e illumina! Diouf ingresso horror