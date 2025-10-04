PAGELLE E TABELLINO LAZIO-TORINO 3-3 | Cancellieri superstar Dia-Castellanos due passi indietro

Calciomercato.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 6a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 La Lazio impatta 3-3 in casa col Torino una partita che aveva sostanzialmente in pugno. Prima i granata che vanno avanti, poi la rimonta targata da un super Cancellieri. Ma nella ripresa i biancocelesti non giocano praticamente più non riescono mai a ripartire. Inevitabile alla fine il pareggio dei granata, ma a far piombare l’Olimpico nel gelo è la rete di Coco al 94?. Partita che sembra finita e invece no, al 95? Nkounkou si fa gabbare da Noslin che poi subisce il fallo di Coco. Otto minuti più tardi, dopo la rissa e la revisione al Var arriva il rigore decretato per la Lazio, trasformato da Cataldi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

pagelle e tabellino lazio torino 3 3 cancellieri superstar dia castellanos due passi indietro

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-TORINO 3-3: Cancellieri superstar. Dia-Castellanos, due passi indietro

In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino

PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol

PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 1-0: Wesley-Ferguson da sogno. Lucumì fa la frittata

PAGELLE E TABELLINO COMO-LAZIO 2-0: Sarri umiliato alla prima. Nico Paz, resta con ‘noi’

pagelle tabellino lazio torinoLazio-Torino, le PAGELLE di Benedetti: “Vi dico una cosa…” - ha detto la sua con le pagelle al termine della partita tra Lazio e Torino ... Scrive msn.com

pagelle tabellino lazio torinoGol e tanti errori, Lazio-Torino finisce 3-3 all’Olimpico. Lecce, prima vittoria con gol di Sottil - Allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Torino finisce 3- Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Tabellino Lazio Torino