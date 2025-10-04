PAGELLE E TABELLINO LAZIO-TORINO 3-3 | Cancellieri superstar Dia-Castellanos due passi indietro
Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 6a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 La Lazio impatta 3-3 in casa col Torino una partita che aveva sostanzialmente in pugno. Prima i granata che vanno avanti, poi la rimonta targata da un super Cancellieri. Ma nella ripresa i biancocelesti non giocano praticamente più non riescono mai a ripartire. Inevitabile alla fine il pareggio dei granata, ma a far piombare l’Olimpico nel gelo è la rete di Coco al 94?. Partita che sembra finita e invece no, al 95? Nkounkou si fa gabbare da Noslin che poi subisce il fallo di Coco. Otto minuti più tardi, dopo la rissa e la revisione al Var arriva il rigore decretato per la Lazio, trasformato da Cataldi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino
PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol
PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 1-0: Wesley-Ferguson da sogno. Lucumì fa la frittata
PAGELLE E TABELLINO COMO-LAZIO 2-0: Sarri umiliato alla prima. Nico Paz, resta con ‘noi’
MATCH REPORT - #NapoliSportingLisbona 2-1, pagelle e tabellino: De Bruyne inventa, Hojlund non perdona, Milinkovic-Savic decisivo, Politano ingenuo, McTominay spento, Suarez segna e fa reparto [? @cla_damato] - X Vai su X
OLIMPIA AVANTI A BELGRADO È 41-45 al termine del primo tempo, una buona Milano in casa della Stella Rossa. Tabellini e pagelle: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-milano-pagelle-e-tabellino-all-intervallo-45-41-sulla-stella-rossa-34 - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino, le PAGELLE di Benedetti: “Vi dico una cosa…” - ha detto la sua con le pagelle al termine della partita tra Lazio e Torino ... Scrive msn.com
Gol e tanti errori, Lazio-Torino finisce 3-3 all’Olimpico. Lecce, prima vittoria con gol di Sottil - Allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Torino finisce 3- Segnala fanpage.it