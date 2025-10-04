PAGELLE E TABELLINO INTER-CREMONESE 4-1 | Bonny fa il Thuram Dumfries spento

Voti, top e flop dei protagonisti del match di San Siro, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Tutto facile per i nerazzurri di Chivu, trascinati dall’ex attaccante del Parma L’ Inter diverte e si diverte nell’anticipo della 6° giornata di campionato contro la Cremonese, schiantata per 4-1 al ‘Meazza’. Bonny protagonista (LaPresse) – Calciomercato.it Poker di reti per la corazzata di Chivu, che centra la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Stravolta a trascinare l’inter ci pensa uno scatenato Bonny, che non fa rimpiangere il connazionale Thuram. Gol e doppio assist per l’ex Parma, MVP del match insieme al tambureggiante Dimarco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-CREMONESE 4-1: Bonny fa il Thuram, Dumfries spento

In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino

