«I pagamenti digitali sono sempre più diffusi. Negli ultimi cinque anni, infatti, le transazioni dell’e-commerce in Italia sono passate dal 6 al 24% e nel 2024 si è assistito al sorpasso dei pagamenti digitali su quelli in contante». Lo ha detto ieri Alessia Vita, vicecapo della Divisione Normativa, Ricerca e Supporto Tecnico dell’Unità Euro Digitale della Banca d'Italia, intervenendo a un convegno. Secondo i dati relativi sempre al 2024 forniti da Via Nazionale, il contante è sceso al 49% del valore delle transazioni al dettaglio. Tra il 2019 e il 2024, in Europa la quota di pagamenti online (e-commerce) è salita dal 18 al 36% in valore e dal 7 al 21% nel numero; in Italia, rispettivamente dal 16 al 38% e dal 6 al 24 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pagamenti digitali a razzo c’è il sorpasso sul contante