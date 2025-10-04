Padovano frena gli entusiasmi | Non mi sento di inserire la Juve nella corsa Scudetto! Non è ancora pronta
Padovano, ex attaccante della Juve, ha parlato così dei bianconeri in chiave lotta Scudetto. Queste le sue dichiarazioni. Una bocciatura che fa rumore, un’analisi che gela gli entusiasmi. Per Michele Padovano, la Juventus non è, al momento, una squadra da Scudetto. L’ex attaccante bianconero, eroe della finale di Champions del ’96, ha analizzato a Sky Sport il momento della squadra di Tudor, escludendola dalla corsa al titolo e mettendone in luce i limiti. “Juve non da Scudetto: troppi gol subiti”. « Nella corsa al titolo, al momento, non mi sento di inserire la Juventus ». La sentenza di Padovano è netta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: padovano - frena
Michele Pirro e Daniele Padovano: a destra la leggenda delle vendite Yamaha, a sinistra uno che ogni tanto gira in moto ? Naturalmente si scherza, grazie per la foto - facebook.com Vai su Facebook