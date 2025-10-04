padovani e renna due stili diversi per una nuova tecnica del mosaico

Due stili a confronto, due modi diversi di reinventare la tecnica del mosaico. È questo lo spirito della mostra ‘Tessere’, con protagonista le artiste Alice Padovani e Laura Renna, che si inaugura stamattina alle 11 alla Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna. Resterà aperta sino al 14 dicembre, dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19. "Per la prima volta insieme, in una doppia personale. L’idea dell’esposizione nasce da affinità procedurali tra artiste della stessa generazione e attive nella stessa città, Modena", spiega il curatore Pasquale Fameli, che è anche direttore artistico della galleria fondata da Norberto Bezzi e dalla moglie scultrice Mirella Saluzzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

