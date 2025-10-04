Padova mister Andreoletti | Arrabbiato e deluso Fino al rigore e il rosso gara sotto controllo

Padovaoggi.it | 4 ott 2025

Il San Nicola resta stregato, e il Padova di Andreoletti inciampa contro la storia. Il Bari, ferito e in crisi, trova ossigeno e condanna i biancoscudati alla prima sconfitta esterna dopo due trasferte di ferro. Per il tecnico bergamasco è un passo indietro che pesa: la solidità mostrata con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Padova parte per il ritiro, mister Andreoletti: «Puntiamo a salvarci, poi si vedrà. Il Papu? Viene qui per essere leader»

Padova, mister Andreoletti post Lecco: «Finalmente test veritieri. Iniziamo ad essere tanti in rosa, ci sono valutazioni in corso»

Padova-Vicenza, la delusione di mister Andreoletti: «Prestazione molto brutta.

padova mister andreoletti arrabbiatoPadova, Andreoletti: “Sono molto arrabbiato e deluso, fino al rigore avevamo la partita sotto controllo” - Al termine della sfida del San Nicola, Matteo Andreoletti non nasconde tutta la sua amarezza per l’esito di una partita che, a suo dire, il. tuttob.com scrive

padova mister andreoletti arrabbiatoVerso Bari-Padova, mister Andreoletti: «Al San Nicola spensierati ed equilibrati» - Gli uomini di Caserta sono ancora a secco di vittorie, ma in conferenza Andreoletti non si fida dello stato di forma dei puglies ... Lo riporta padovaoggi.it

