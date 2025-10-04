Padova Mattia Bortolussi | Non abbiamo chiuso la partita e l' abbiamo pagata Speriamo serva da lezione

La sconfitta brucia, e chi è stato in campo lo sente ancora più forte. Mattia Bortolussi mastica amaro: sapeva che la sfida al San Nicola era occasione per scrivere un pezzo di storia, invece resta la tradizione stregata. Eppure resta anche la dignità della lotta, perché il Padova non si arrende. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it