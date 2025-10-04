Padova che beffa! Il Bari rimonta e vince nel finale panchina di Caserta salva

Tra rimpianti e rimorsi. Il San Nicola resta stregato. Sessant’anni dopo l’ultima vittoria, il Padova ci riprova ma cade ancora, tradito dall'incapacità di chiudere una gara in controllo per almeno 70' e da un Bari che, spinto dall’orgoglio e dall’urgenza, trova finalmente respiro. Caserta salva. 🔗 Leggi su Today.it

