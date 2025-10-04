paderno polo della cultura la scommessa del teatro

Dal recital in stile stand-up comedy di Alessandro Taurino a “Il club dei 27 - La maledizione del rock“: la nuova stagione teatrale di Cineteca Milano Metropolis si prepara al debutto, sul palco di Paderno Dugnano, in collaborazione con il Teatro della Cooperativa. Si comincia lunedì 6 ottobre con la prima di otto pièce che accompagneranno gli spettatori fino a maggio. (Sempre il lunedì alle 20.45, biglietto a 13 euro, 10 per chi ha la Cinetessera). "Ormai per noi è una tradizione e un appuntamento importante, che di anno in anno si conferma e aumenta nella partecipazione del pubblico – spiega Silvia Pareti, segretario generale di Cineteca –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

