Dall'argento europeo conquistato con l'Italpadel maschile nel 2024, alla sfida da avversari che aprirà uno dei tornei di padel più importanti del mondo. Marco Cassetta e Facundo Dominguez stavolta si troveranno uno di fronte all'altro, nel primo turno dell'Oysho Milano Premier Padel P1. Il sorteggio di oggi all'Allianz Cloud - che ha visto proprio Cassetta protagonista del draw e degli accoppiamenti - regala al primo turno una sfida affascinante tra due giocatori che hanno segnato la storia azzurra del padel. Cassetta, torinese, giocherà con l'argentino Federico Chiostri; Facundo - nato a Mar Del Plata ma con il nonno di origine italiana - scenderà in campo con lo spagnolo Javi Martinez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Padel, Cassetta-Dominguez: è derby azzurro

