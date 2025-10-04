Debutta in esclusiva martedì 7 ottobre in streaming su Paramount+ un documentario che non avrebbe dovuto essere postumo e che racconta gli ultimi sei, difficili anni di vita di una leggenda del rock, straordinario performer in lotta contro il Parkinson e un corpo a pezzi, fino all'esibizione già leggendaria del suo concerto d'addio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Ozzy: No Escape From Now: il commovente racconto di un uomo in lotta contro la malattia, all'inseguimento della musica