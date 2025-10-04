Ozzy | No Escape From Now | il commovente racconto di un uomo in lotta contro la malattia all' inseguimento della musica
Debutta in esclusiva martedì 7 ottobre in streaming su Paramount+ un documentario che non avrebbe dovuto essere postumo e che racconta gli ultimi sei, difficili anni di vita di una leggenda del rock, straordinario performer in lotta contro il Parkinson e un corpo a pezzi, fino all'esibizione già leggendaria del suo concerto d'addio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
‘Ozzy: No Escape From Now’: 11 Things We Learned From the Film About Osbourne’s Final Years - A new documentary pulls back the curtain on the Prince of Darkness’ last chapter, and it’s packed with revelations about everything from his feelings toward Ronnie James Dio to his final wishes ... yahoo.com scrive
‘Ozzy: No Escape From Now' Doc Revelations: Botched Neck Surgery and More - Ozzy Osbourne’s health left him unable to tour in the last years of his life, but a new documentary shows that he kept his sense of humor until the end. Come scrive msn.com