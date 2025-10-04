Leonardo Saggiorato, 27 anni, abbandona Fratelli d’Italia denunciando l’indifferenza del governo Meloni verso Gaza: “FdI ha dimenticato la Palestina” Leonardo Saggiorato, giovanissimo segretario provinciale di Alessandria di Gioventù Nazionale e assessore a Oviglio per FdI ha deciso di lascia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Oviglio (AL), vicesegretario provinciale Gioventù Nazionale Leonardo Saggiorato lascia FdI: "Non sopporto il silenzio su genocidio a Gaza"