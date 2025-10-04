Ottolini Juve resta un’ipotesi calda per la dirigenza bianconera | c’è però un ostacolo da superare nella corsa al ds del Genoa Ultime

Ottolini Juve, il suo nome torna di moda dopo l’addio di Rui Braz: Comolli valuta il ritorno del DS che conosce già il mondo bianconero. Sfumato il grande favorito, si riaprono le piste alternative. E una di queste, per la Juventus, ha il sapore rassicurante dell’usato sicuro. Dopo l’addio di Rui Braz, che ha scelto l’Al-Ahli, nella corsa al ruolo di nuovo Direttore Sportivo bianconero torna prepotentemente di moda il nome di Marco Ottolini. L’attuale DS del Genoa, come riporta Tuttosport, è la “soluzione italiana” al vaglio di Damien Comolli. Ottolini Juve: l’identikit del candidato. Il profilo di Marco Ottolini è quello di un dirigente che ha costruito la sua carriera passo dopo passo, dimostrando grandi capacità gestionali e una profonda conoscenza del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

