TREVI Con il Corteo Storico di questa sera si alza il sipario dell’edizione 2025 dell’Ottobre Trevano, ricca rassegna di appuntamenti. Il Corteo sfilerà lungo le vie del centro storico e terminerà il percorso nella piazza del Comune. Sfilata in abiti medievali di oltre 300 figuranti in rappresentanza dei tre Terzieri: Matiggia, il Piano e il Castello. Figurantri che oltre a presentare gli splendidi costumi d’epoca, proporranno le varie attività artigianali e industriali del territorio. Dopo il Corteo, la serata sarà arricchita da spettacoli in piazza Mazzini e con il cerimoniale del giuramento basato su documenti originali, atto che decreterà l’ordine di partenza della Corsa dei Carri agricoli e Palio dei Terzieri in calendario domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ottobre Trevano. C’è il Corteo Storico