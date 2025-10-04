Ottobre Trevano C’è il Corteo Storico

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVI Con il Corteo Storico di questa sera si alza il sipario dell’edizione 2025 dell’Ottobre Trevano, ricca rassegna di appuntamenti. Il Corteo sfilerà lungo le vie del centro storico e terminerà il percorso nella piazza del Comune. Sfilata in abiti medievali di oltre 300 figuranti in rappresentanza dei tre Terzieri: Matiggia, il Piano e il Castello. Figurantri che oltre a presentare gli splendidi costumi d’epoca, proporranno le varie attività artigianali e industriali del territorio. Dopo il Corteo, la serata sarà arricchita da spettacoli in piazza Mazzini e con il cerimoniale del giuramento basato su documenti originali, atto che decreterà l’ordine di partenza della Corsa dei Carri agricoli e Palio dei Terzieri in calendario domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: ottobre - trevano

