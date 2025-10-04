A Teramo senza Pablo Lucero e Giosuè Marchegiani: i due difensori sono infortunati e salteranno la sfida contro gli abruzzesi, mentre gli attaccanti Mamadou Alfred Konè, che ha già firmato la rescissione, e Cristiano Marsilii, che a breve farà lo stesso, non fanno più parte del progetto Maceratese. In altre parole la società dovrà tornare sul mercato per completare la rosa: servono un attaccante e forse anche un difensore, qualora l’assenza di Marchegiani dovesse prolungarsi. Il giovane difensore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per valutare l’infortunio alla spalla e conoscere i tempi certi del recupero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ottobre terribile per la Rata. E c’è da tornare sul mercato