Ottobre mese della tosse ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi I consigli del pediatra

Periodicodaily.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Ottobre per i bimbi è il mese della tosse. Perché è il mese in cui si ha una maggiore circolazione di virus parainfluenzali – in questo periodo rappresentano circa il 28% dei casi di infezioni respiratorie – virus che spessissimo hanno questo come sintomo caratteristico, insieme a raffreddore, raucedine e congiuntivite. Per fare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

