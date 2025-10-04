Ottobre con Poste | sei webinar gratuiti per imparare a gestire i risparmi
Ottobre si apre con un’agenda fitta di incontri dedicati a chi desidera muoversi con maggiore sicurezza tra risparmio, investimenti e scelte previdenziali. Poste Italiane rilancia la propria missione educativa, proponendo sei webinar gratuiti che mirano a rendere ogni decisione finanziaria più consapevole e in linea con i propri obiettivi di vita. L’impegno di Poste Italiane . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: ottobre - poste
Poste Italiane: in provincia di Frosinone da mercoledì 1°ottobre saranno in pagamento le pensioni del mese
Dal primo ottobre al via il pagamento delle pensioni con Poste italiane anche nel Pescarese
Pagamento pensioni di ottobre 2025: le date in calendario di Poste e le ultime novità in Manovra
Un murale in ricordo di Ivan Graziani sulla parete del Palazzo delle Poste di Nepezzano TERAMO, 3 OTTOBRE 2025 Teramo fa un nuovo regalo al suo amato Ivan Graziani in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua nascita. Sarà inaugurato domeni - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2 al 5 ottobre si svolgerà la 35° edizione di Romics. Un appuntamento che attira ogni anno migliaia di appassionati dei fumetti, dell’animazione e del cosplay. Anche per l’edizione autunnale la Filatelia di Poste Italiane sarà presente con uno stand dove si - X Vai su X
Poste, ecco i webinar di educazione finanziaria di ottobre - A ottobre il programma degli eventi di educazione finanziaria promossi da Poste Italiane, allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'apprendimento delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative ... Riporta ansa.it
Poste Italiane: quattro webinar su risparmio e investimenti - Tornano in Abruzzo i webinar di Poste Italiane dedicati all’educazione finanziaria, con un doppio appuntamento ... Come scrive laquilablog.it