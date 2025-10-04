Ottobre con Poste | sei webinar gratuiti per imparare a gestire i risparmi

Ottobre si apre con un’agenda fitta di incontri dedicati a chi desidera muoversi con maggiore sicurezza tra risparmio, investimenti e scelte previdenziali. Poste Italiane rilancia la propria missione educativa, proponendo sei webinar gratuiti che mirano a rendere ogni decisione finanziaria più consapevole e in linea con i propri obiettivi di vita. L’impegno di Poste Italiane . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

