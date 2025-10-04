Ottaviano Rescigno Lega | La fine di un’agonia
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Quando un’esperienza amministrativa si conclude in anticipo non è un fatto positivo. Però credo che l’ex sindaco di Ottaviano prima di accusare dovrebbe innanzitutto rispettare il ruolo e l’autonomia dei consiglieri comunali. La decisione del consigliere comunale Maddalena Massa e del gruppo politico che fa riferimento a Pier Giorgio Marigliano è frutto di una lunga riflessione ma soprattutto è figlia di una deriva che l’amministrazione aveva imboccato tradendo programmi e patti elettorale. Si mette fine a un’agonia amministrativa che non avrebbe fatto gli interessi della comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sfiduciato il sindaco di Ottaviano Biagio Simonetti. Il docente di Statistica dell'università di Benevento era la guida del paese Vesuviano dal maggio 2023, però ben presto aveva perso due consiglieri che lo sostenevano in maggioranza