Tempo di lettura: < 1 minuto “ Quando un’esperienza amministrativa si conclude in anticipo non è un fatto positivo. Però credo che l’ex sindaco di Ottaviano prima di accusare dovrebbe innanzitutto rispettare il ruolo e l’autonomia dei consiglieri comunali. La decisione del consigliere comunale Maddalena Massa e del gruppo politico che fa riferimento a Pier Giorgio Marigliano è frutto di una lunga riflessione ma soprattutto è figlia di una deriva che l’amministrazione aveva imboccato tradendo programmi e patti elettorale. Si mette fine a un’agonia amministrativa che non avrebbe fatto gli interessi della comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ottaviano, Rescigno (Lega): “La fine di un’agonia”