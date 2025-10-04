Ostuni bomba d’acqua | anche un morto nel brindisino una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale dei danni Oggi funerali di Oronzo Epifani lutto cittadino

Oggi ad Ostuni i funerali di Oronzo Epifani. È lutto cittadino. Il 63enne è morto giovedì sera, travolto dalla furia dell’acqua mentre era in automobile. —– Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura Puglia: “Una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale dei danni causati dal nubifragio che giovedì si è abbattuto su Ostuni e sull’intero Brindisino”. È netta la posizione di Confagricoltura Puglia all’indomani della tragedia che ha colpito il territorio, unendo al dolore per la perdita di una vita umana la devastazione delle campagne e delle aziende agricole. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

